Turci se chovají jako na bazaru, řekl Pavel ke vstupu Švédska do NATO

„Byla jste někdy v Turecku?“ ptal se Pavel studentky, když se ho zeptala, jaký má názor na to, že Erdogan nechce schválit vstup Švédska do NATO.

„Ale turecký bazar jste určitě někde viděli, že? Tak takhle Turci přesně jednají, jako na bazaru. To je přesně to, co teď dělá turecký prezident Erdogan. On se dlouhodobě chová tak, že nasadí cenu, a pak začne vykřikovat. Ví, že je na tom zájem v celém NATO, a že když bude dělat drahoty, tak na tom může něco získat, a tak to používá jako nástroj,“ vysvětloval zvolený prezident studentům.