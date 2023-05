Smutná podívaná. Z Mount Everestu je nejvýše položený smeťák světa

„Do druhého tábora a toho základního jsme snesli asi 200 kilogramů odpadu. Zbývá ho tam ale ještě mnohem víc. Tuna, možná ještě víc. Nepobereme to najednou,“ řekl agentuře Reuters Tenzi Sherpa.

Především amatérští hikeři, ale i profesionální horolezci cestou z vrcholu hory odhazují vše, co už nepotřebují. Na trasách tak zůstávají obaly od potravin, příbory, vařiče, ale i spacáky či celé stany. Horolezci tak ignorují základní pravidlo: Co si na hory přineseš, to si také odnes.