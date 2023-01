Svět si připomíná peklo koncentračního tábora Osvětim

Hlavní obřad začne v poledne v budově tzv. centrální sauny, kde byli lidé různých národností přijímáni a registrováni poté, co je vlaky dovezly do tábora. Promluvit by měli nejen bývalí vězni, naplánován je i projev ředitele Osvětimského muzea Piotra Cywińského. Účastníci ceremonie se poté projdou před troskami plynové komory a krematoria.