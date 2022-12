Číňany kosí koronavirus. Kamera zachytila, jak lékař v nemocnici zkolaboval při příjmu pacientů

Čína se potýká s raketovým nástupem nových případů nákazy koronavirem poté, co se 7. prosince po vlně násilných protestů rozhodla k radikální změně přístupu.

V Evropě a Česku by měla případné další vlny epidemie zbrzdit imunita velké části populace získaná již prodělanými infekcemi a účinějšími západními vakcínami.

„Může to odrážet nedostatečnou schopnost efektivně monitorovat situaci týkající se choroby na čínském území poté, co skončilo plošné testování. Také to ale může svědčit o snaze předejít masové panice v souvislosti s nárůstem počtu úmrtí na covid,“ dodal Chuang.