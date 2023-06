Bolsonarovi hrozí v Brazílii za zpochybnění volebního systému politická přestávka

Porazila ho bývalá hlava státu, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro svému nástupci nepogratuloval a pár dní před jeho inaugurací odcestoval do USA, odkud se do vlasti vrátil až koncem března.

To mu hrozí například i za podněcování k nepokojům, během nichž v lednu odpůrci nového prezidenta vnikli do budov prezidentské kanceláře, parlamentu a nejvyššího soudu.

Kdyby Bolsonaro dostal zákaz vykonávat veřejné funkce, musel by zůstat v politickém ústraní až do roku 2030 a první prezidentské volby, jichž by se směl zúčastnit, by byly ty v roce 2034, kdy mu bude 79 let.