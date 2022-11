BBC neodvysílala zahajovací ceremoniál mistrovství světa ve fotbale

„Je to nejkontroverznější mistrovství světa v historii a to se ještě ani nekoplo do míče,“ udal tón moderátor pořadu a bývalý slavný fotbalista Gary Lineker, když takto uvítal diváky na začátku pořadu prvního kanálu BBC. V něm pak zazněla kritika způsobu, jakým se v blízkovýchodní zemi zachází s dělníky z třetího světa, nebo nedostatečných práv žen a homosexuálů. Hovořilo se také korupci v mezinárodní fotbalové federaci FIFA.