Poškození plynovodů Nord Stream není náhoda, ale útok

„Nedokážeme si představit scénář, který by nepočítal s cíleným útokem,“ řekl zdroj obeznámený s výsledky šetření spolkových bezpečnostních úřadů a německé vlády. „Všechno mluví proti náhodě,“ dodal zdroj.

Kdyby tomu tak bylo na souši, provozovatel by si toho všiml. Navíc poškození potrubí nahlásil v pondělí večer i dánský námořní úřad, a to plynovodu poblíž ostrova Bornholm v Baltském moři. Úřad doporučil plavidlům, aby se oblasti vyhýbala.

Spekuluje se, že za útoky by mohly být ukrajinské nebo s Ukrajinou spojené síly. S dočasně vyřazenými plynovody by se plyn do Německa a dalších zemí střední Evropy mohl vést pouze přes plynovod Jamal a ukrajinskou plynovodní síť.