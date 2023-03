Srbský ministr by zavedl protiruské sankce. Podráždil Moskvu

Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marije Zacharovové by měl raději vystoupit proti nátlaku Spojených států na svou zemi, informovala srbská média.

Ministr hospodářství Basta v pondělním vyjádření na instagramu uvedl , že Srbsko platí vysokou cenu za nezavedení protiruských sankcí a tuto situaci označil za neudržitelnou. Vyzval proto vládu, aby k sankcím přijala stanovisko, a uvedl, že on sám je pro jejich zavedení. Několik ministrů či představitelů stran srbské vládní koalice následně oznámilo, že sankce nepodporují.

„Amerika tlačí na Srbsko a srbský ministr vyzývá, aby se vystoupilo proti Rusku. Možná by bylo lepší, kdyby srbský ministr důrazně vystoupil proti nátlaku na svou zemi?“ uvedla mluvčí ruské diplomacie Zacharovová s tím, že tlak USA na Srbsko by po případném zavedení sankcí jenom vzrostl.

Podle deníku Danas by se měl ve čtvrtek na toto téma vyjádřit prezident Vučić, který je posledních deset let určující postavou srbské politické scény. Začátkem února Vučić varoval, že kvůli odmítání protiruských sankcí platí Srbsko vysokou cenu a připustil, že země možná bude muset ustoupit a k sankcím se připojit. Uvedl také, že ohledně sankcí a normalizace vztahů s Kosovem čelí silnému tlaku západních zemí.

Vyjádření Zacharovové přichází necelé dva týdny poté, co Moskva dala najevo silné znepokojení kvůli mediálním informacím ohledně dodávek srbských zbraní Ukrajině. Vučić v uplynulých týdnech opakovaně kritizoval působení ruské Wagnerovy skupiny v Srbsku, a to v souvislosti s verbováním srbských žoldnéřů do války na Ukrajině a také vazbami této skupiny na srbskou krajní pravici. Ta vyhrožuje nepokoji v případě, že se Srbsko připojí k protiruským sankcím či přistoupí na kompromis ohledně Kosova.