Soud zveřejnil obvinění Trumpa, obsahuje 37 bodů

„V červenci 2021, když už nebyl prezidentem, poskytl Trump rozhovor ve své kanceláři v golfovém klubu The Bedminster Club,“ stojí v obvinění. Trump se tehdy setkal se dvěma lidmi, s nimiž jednal o psaní knihy. Z přepisu nahrávky jednání je patrné, že Trump dotyčným, kteří nedisponovali bezpečnostními prověrkami, ukazuje dokument, který nazývá „přísně tajným“ a „plánem útoku“. „Jako prezident jsem to mohl odtajnit…teď už nemůžu, ale pořád je to tajné,“ řekl Trump podle přepisu zvukového záznamu.

Setkání se datuje do doby krátce poté, co list The New Yorker napsal, že šéf amerického sboru náčelníků štábů Mark Milley nařídil svým podřízeným americkým generálům, aby zajistili, že Trump v závěru svého prezidentského mandátu nevydá žádné rozkazy, které by byly v rozporu se zákonem. Milley se podle listu tehdy obával, že by Trump trval na vojenském útoku na Írán, informovala dnes stanice CNN, která přepisem nahrávky disponovala už dříve.