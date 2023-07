Série znásilnění na Martově poli. Pařížská opozice chce park u Eiffelovky a české ambasády zavírat na noc

„Byla opilá. Ale to je součástí modu operandi těchto sexuálních násilníků. Vidí zranitelné mladé ženy, turistky, které nemluví francouzsky a jsou tak trochu ztraceny. Často je nutí pít,“ vysvětlil deníku zdroj blízký vyšetřování.

Combien d'agressions sexuelles et de viols attend #AnneHidalgo avant d'accepter de fermer le #ChampdeMars la nuit pour que les parisiens et les touristes soient en sécurité ? Je demande à la #MairiedeParis de faire passer la sécurité avant la politique politicienne. https://t.co/qAVdiioyJl

Podle radního Auréliena Vérona, mluvčího hnutí Změňme Paříž, jde o návrh, který lze uskutečnit okamžitě. „Buď to pořádně monitorujme, nebo to zavřeme,“ prohlásil s tím, že ve střednědobém horizontu by bylo možné sledovat Martovo pole videokamerami ze specializovaného střediska.