Rodiče z Nového Zélandu odmítají pro vážně nemocného syna krev očkovaných

Zdravotní služba Nového Zélandu už podala k soudu žádost o opatrovnictví čtyřměsíčního dítěte. Pokud jí soud vyhoví, lékaři by na provedení zákroků s krví dárců nepotřebovali souhlas rodičů.

Novozélandská služba zodpovědná za dárcovství či správu krve (New Zealand Blood Service – NZBS) připomněla, že vakcína se do krve vstřebá krátce po injekci. I kdyby se ale v krvi její stopy náhodou nacházely, žádné riziko pacientům nehrozí. Krev očkovaných a neočkovaných se navíc podle zmíněné služby nijak neodlišuje. Navíc to není kritérium, podle kterého se krev pro operaci volí.