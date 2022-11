Poplach kvůli čínským špionážním kamerám na úřadech. Britové je demontují, Poláci je používají dál

Média napříč západními zeměmi v posledních dnech zjišťují, zda i jejich ministerstva a úřady kamery od těchto čínských firem používají. Například polské rádio ZET přišlo v pátek s odhalením, že nejméně pět polských ministerstev monitorovací systémy od Hikvisionu nadále využívá, a to včetně ministerstva zahraničí, ministerstva infrastruktury a ministerstva rozvoje a technologií, od kterých by se dalo očekávat, že budou dvakrát opatrné.

Jisté však je, že si jsou čeští bezpečnostní experti strategické hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti vědomi. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) by měl do poloviny příštího roku připravit návrh zákona umožňující státu prověřování dodavatelů do své strategicky významné infrastruktury. Nový zákon by tak mohl ze zakázek vyřadit státní i polostátní čínské firmy, ať už Hikvision, Dauha nebo třeba Huawei a ZTE.