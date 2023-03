Policie v Anglii a Walesu eviduje výrazný nárůst počtu útoků psa na člověka

Policie v Anglii a Walesu zaznamenala za posledních pět let nárůst počtu útoků psa na člověka, a to o 34 procent na asi 22 tisíc v minulém roce, zjistila stanice BBC od 37 policejních sborů. Populace psů v Británii přitom podle odhadů vzrostla jen o 15 procent. Příčinou patrně není, že by psi útočili na lidi více než dřív, ale skutečnost, že policie vyčlenila specialisty, kteří se útoky zabývají.

Foto: ČTK Ilustrační foto