Biden: Za výbuch v Polsku může střela ukrajinské protivzdušné obrany

· Odvolací soud ve středu zrušil verdikt nad Josefem Kijanicou (35), který v létě dostal od plzeňského krajského soudu osmiletý trest za to, že autem vjel do tachovského domova důchodců, následkem čehož zemřela žena. Odvolací soud případ vrátil do Plzně... Celý článek