Po řádění hurikánu se těžko sbíráme, říká Češka z Maui

„Barva Maui je růžová, ale teď chodíme v červené,“ uvedla pro Právo přímo z místa Češka Daniela Knížová Becker, která na ostrově s manželem žije už skoro dvacet let. Tragédie na Havaji vyvolala obrovskou vlnu solidarity u místních i ve světě a barva oblečení má vyjádřit sounáležitost a soudržnost. Stále totiž není jasné, kolik obětí nakonec řádění hurikánu za sebou zanechá.

Podle zpravodajského serveru Maui Now záchranáři propátrali 85 procent území, hledání obětí komplikují trosky, které stále na mnoha místech hoří. „Dnes poprvé pořádně pršelo, to bylo jako požehnání,“ popsala Češka pro Právo. Odklízet sutiny ale Havajci stále nezačali. „Záchranáři stále pracují s těžkou technikou a nadzvedávají velké trosky, soustředí se na to, jestli v sutinách ještě nejsou lidé. Na místě se pohybují i vycvičení psi,“ potvrdila Češka v úterý ráno.