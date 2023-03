Pět žen, které Putinovi kryjí záda na domácí frontě

Matvijenková vystudovala v roce 1972 leningradskou univerzitu v oboru ruština a ruská literatura. Poté pracovala jako učitelka a ředitelka školy v Leningradu, dnešním Petrohradu. V roce 1989 vstoupila do komunistické strany a o dva roky později byla zvolena do Nejvyššího sovětu. Po rozpadu Sovětského svazu pokračovala v politické kariéře, aby se v roce 1998 stala guvernérkou Petrohradské oblasti. Stala se tak první ženou v čele některého z ruských regionů. V této funkci setrvala až do nástupu do čela Rady federace. Matvijenková je známá svými konzervativními postoji v otázkách umělého přerušení těhotenství nebo práv sexuálních menšin.