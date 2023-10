Pellegrini porušil dohodu s Ficem a zveřejnil jména nových ministrů

„Chce ukončit vládu chaosu. Pokud budou potřebovat prát špinavé prádlo, nebudou to chtít dělat na veřejnosti a řeknou si to maximálně mezi sebou,“ cituje Koziaka agentura SITA.

Huliak na sociální síti šířil nenávist k ochranářům, klimatickým aktivistům a LGBTI komunitě. Huliak například na videu na sociální síti vyzval k oběšení ochranáře Mariána Hletka. Na dalším videu uvedl, že pokud by stál v čele Slovenska, jeho první cesta by směřovala do Moskvy, kde by prosil o odpuštění za vojenskou pomoc Ukrajině.