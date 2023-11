Palestinka, kterou utěšovala Merkelová, horuje pro zničení Izraele

Anglický slogan „From the river to the sea Palestine will be free“, tedy „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“, je rozšířenou verzí původní arabské rýmovačky „min an-nahr ilá l-bahr“, tedy „od řeky k moři“. Míněna je řeka Jordán a Středozemní moře, mezi kterými leží Stát Izrael.