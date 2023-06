Okupanti neevakuují. Ukrajinský prokurátor varuje, že kvůli tomu zůstává v ohrožení 25 000 lidí

„Okupanti neevakuují. Je to další do nebe volající případ neúcty k lidskému životu a mezinárodnímu právu,“ zdůraznil Kostin. Uvedl také, že očekává náležitou odpověď na dnešní události ze strany Evropy i celého světa.

Ukrajinská služba pro mimořádné situace oznámila, že do šestnácti hodin místního času (15:00 hodin SEČ) se podařilo zatím evakuovat 1300 osob. Zatopeno je nyní podle ní 13 obcí na pravém břehu Dněpru, který mají pod kontrolou ukrajinské síly, včetně asi 300 domů.

Kritické úrovně měla voda podle ranního vyjádření místních ukrajinských vojenských představitelů dosáhnout během pěti hodin. Podle modelu z loňského roku by v případě protržení hráze Kachovské přehrady měl být Cherson zaplaven do 19 hodin. Většina přístavního města by měla odolat, hrozí ale zaplavení přístavu.