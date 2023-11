Obrovský dav ve Washingtonu demonstruje za Izrael

Největší proizraelské shromáždění od útoků 7. října, kdy teroristé z Hamásu při vpádu na území židovského státu povraždili na 1200 lidí a dalších 239 odvlekli jako rukojmí do Pásma Gazy, oslovil podle CNN i zraelský prezident Jicchak Herzog.

Po prezidentově projevu k lidem shromážděným v parku National Mall, odkud není daleko ani do Kapitolu ani do Bílého domu, promluvila Sara Blauová, studentka marylandské univerzity, která po říjnovém útoku postrádá svého spolužáka ze střední školy a dobrého kamaráda, izraelského vojáka Omera Neutru, kterého Hamás odvlekl do Gazy.