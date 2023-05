O útoku na Ukrajinu bylo jasno už v roce 2011, vzpomněl Clinton na setkání s Putinem

Během setkání nynější šéf Kremlu podle Clintona odmítl slib prezidenta Borise Jelcina, který se zavázal respektovat ukrajinské hranice výměnou za to, že se Kyjev vzdá svého jaderného arzenálu ze sovětské éry.

„Vladimir Putin mi v roce 2011 – tři roky předtím, než obsadil Krym – řekl, že nesouhlasí s dohodou, kterou jsem uzavřel s Borisem Jelcinem,“ cituje nyní Clintona list Financial Times. „Řekl: ‚Nesouhlasím s tím. Nepodporuji to. A nejsem tím vázán.‘ A od toho dne jsem věděl, že je to jen otázka času,“ dodal bývalý šéf Bílého domu.