Nizozemský Haarlem zakáže reklamy na maso

Reklamy nebudou povoleny v tamějších autobusech, zastávkách, obrazovkách na veřejných prostranstvích. Rozhodnutí kritizují představitelé masného průmyslu. Podle nich vedení Haarlemu „zachází příliš daleko v tom, aby lidem říkal, co je pro ně nejlepší“.

Radní Ziggy Klazesová ze Zelené levice, která navrhla návrh na zákaz reklamy na maso, řekla, že nevěděla, že město bude první na světě, které takovou politiku prosadí. „Nejde nám o to, co si lidé pečou a smaží ve své vlastní kuchyni; když budou dál chtít jíst maso, je to v pořádku. Nemůžeme ale lidem říkat, že je klimatická krize, a přitom je povzbuzovat, aby kupovali produkty, které k ní přispívají,“ uvedla pro rozhlasovou stanici Haarlem 105 a pokračovala: „Samozřejmě je spousta lidí, kteří toto rozhodnutí považují za pobuřující a povýšenecké, ale je také spousta lidí, kteří si myslí, že je v pořádku“.