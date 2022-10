Nejhorší letecká tragédie v dějinách Air France je po 13 letech u soudu

Společnosti Air France a Airbus čelí každá v případě odsuzujícího rozsudku pokutě 225 tisíc eur (přes 5,5 milionu korun). Nikomu nehrozí odnětí svobody, neboť obžaloba míří pouze na letecké společnosti, jež viní ze zabití z nedbalosti. Je to vůbec první případ, kdy jsou obžalovány celé francouzské letecké společnosti, a nikoli pouze jednotlivci, upozorňuje deník The Guardian.

K leteckému neštěstí došlo 1. června 2009. Let AF447 z Ria do Paříže prolétal kolem silné bouře v Atlantiku v oblasti mezi Brazílií a Senegalem, když náhle zmizel z radarů. Posádka Airbusu A330 ani nevyslala volání o pomoc. Při pádu na mořskou hladinu zahynulo všech 228 lidí na palubě včetně 12 členů posádky, a to z 33 různých zemí.