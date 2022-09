Nedělejte to, odpověděli bychom, varoval Biden Putina před použitím jaderných zbraní

V pořadu 60 Minutes na stanici CBS dostal Biden otázku, jak by USA reagovaly na úvahy Ruska použít chemické nebo taktické jaderné zbraně v konfliktu na Ukrajině. Úspěchy ukrajinské ofenzivy totiž můžou Rusko podle moderátora pořadu Scotta Pelleyho zahnat do kouta.

„Nedělejte to,“ zopakoval třikrát Biden. „Změnilo by to tvář válečných konfliktů jako nic jiného od dob druhé světové války,“ dodal Biden.

Přesnou podobu americké reakce na nasazení těchto zbraní ale prezident odmítl prozradit. „Mělo by to dalekosáhlé důsledky. Stali by se ve světě ještě většími vyvrheli, než dosud kdy byli. V závislosti na tom, co by udělali, by přišla adekvátní odpověď,“ řekl Biden.