Navalnyj skončil za sprosté slovo na samotce, za půl roku je tam podeváté

Vězněný ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj ve středu na Twitteru informoval, že jej přesunuli na 12 dní na samotku, údajně kvůli sprostému slovu. Je to už podeváté za půl roku, co dali opozičníka na toto oddělení. Ve vězení si odpykává souhrnný trest jedenáct a půl roku odnětí svobody. Obvinění ze zpronevěry či pohrdání soudem ale on i některé země považují za zinscenovaná s cílem umlčet ruskou politickou opozici.

Foto: Uncredited, ČTK/AP