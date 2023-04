NATO: Slíbená bojová vozidla? Ukrajina už má téměř vše

„Celkem jsme vycvičili a vybavili více než devět nových ukrajinských obrněných brigád. Ukrajinu to dostane do silné pozice, aby mohla pokračovat v dobývání okupovaného území,“ prohlásil Stoltenberg. Dodal, že dodávky od začátku války v únoru loňského roku představují „více než 98 procent bojových vozidel slíbených Ukrajině“.

Obdobně se vyjádřil i velitel sil NATO, americký generál Christopher Cavoli. „Jsem si velmi jistý, že jsme dodali materiál, který potřebují,“ řekl ve středu listu The New York Times před obranným výborem americké Sněmovny reprezentantů. Popsal také, že dodávky vycházejí ze skutečných potřeb Ukrajinců. „Několikrát jsme to prověřovali za spolupráce s našimi spojenci, kteří byli velmi štědří, zejména pokud jde o tanky a obrněná bojová vozidla, které také posíláme,“ řekl Cavoli. „Ukrajinci jsou v dobré pozici,“ dodal.

Zelenskyj dal nicméně tento týden najevo, že by uvítal větší vojenskou pomoc. „Je důležité, aby všichni naši partneři nyní byli co nejrozhodnější a co nejrychlejší při doručování slíbené pomoci, zejména zbraní, abychom mohli konec této války co nejvíce urychlit,“ apeloval při pondělním setkání s estonskou premiérkou Kajou Kallasovou.