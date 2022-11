Napětí mezi Srbskem a Kosovem je největší za poslední dekádu, varoval šéf evropské diplomacie

Napětí vyvolané sporem o registrační značky aut způsobilo „největší a nejnebezpečnější krizi“ ve vztazích mezi Srbskem a Kosovem za posledních deset let. Podle světových agentur to v pondělí na jednání ministrů zahraničí zemí Evropské unie řekl šéf evropské diplomacie Josep Borrell. Bělehrad a Prištinu varoval před návratem do minulosti.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto.