Na Slovensku padl průlomový rozsudek v případu homosexuálního páru

„Bude to užitečný precedent do budoucna i pro jiné případy. A to nejen ty, které souvisí s trvalým pobytem, ale také s jinými stránkami života LGBTI+ osob. Například informační nebo majetková práva, dědění a další,“ uvedl právní zástupce Peter Kubina. „Nedomáhali jsme se, aby byl jejich vztah uznaný na Slovensku jako manželství. Jen jsme tvrdili, že jejich vztah je formou rodinného života,“ dodal.