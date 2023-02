Na otřesy jsme zvyklí, ale tohle byla apokalypsa, říkají lidé v Turecku a Sýrii

Reportérka Melisa Salmanová v Kahramanmaraşu také zdůrazňuje, že „otřesy byly neobvykle silné. Vzhledem k tomu, že je tato oblast „bohatá“ na otřesy, jsem na zemětřesení zvyklá. Ale tentokrát to bylo něco jiného. Bylo to poprvé, co jsem zažila takovou sílu,“ popsala reportérka Melisa Salmanová a dodává: „Mysleli jsme si, že je to apokalypsa.“