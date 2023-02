Bunkr z betonu. Expert popsal, jak by vypadal dům odolný proti zemětřesení

Drahorád dále řekl, že tak jako nejde navrhnout auto, ve kterém se člověk při nehodě nezraní, tak ani všemu zcela odolný dům je nereálný. „Vždycky jde o kompromis, co má dům vydržet a kolik to bude stát. Aby se nepoškodil, tak by takový dům byl maximálně dvoupatrový, vypadal jako bunkr a stál pět milionů. To prostě nejde,“ uvedl Drahorád, jenž je zároveň předsedou profesního aktivu statiků České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).