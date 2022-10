Mobilizace v Rusku tlačí na trh práce i sazby hypoték

Nejčastěji jde o pozice IT odborníků, zaměstnanců ve zdravotnictví a farmaceutickém průmyslu, v kovovýrobě a také o stavaře. Samostatnou kapitolou jsou volná místa ve vojenskoprůmyslovém komplexu, kam se teď snaží dostat lidé i na administrativní pozice. „Často tak dost ztrácejí na platu. Mobilizační výjimka je ale pro ně důležitější,“ potvrdil Alexandr Safonov, profesor Finanční univerzity při vládě Ruské federace.

Zaměstnání na home office pak vyhledávají hlavně ti, co z Ruska vycestovali, nebo manželky mobilizovaných, které zůstaly samy s dětmi. „Dříve se mohly o péči podělit s manželem a chodit do práce, to teď ale není možné. Mnohé rodiny také takto přišly o část příjmu, a musejí proto hledat přivýdělky na dálku,“ uvedl Safonov s tím, že se celkový vliv částečné mobilizace na trh práce projeví později a ještě prohloubí už negativní trendy: nedostatek zaměstnanců kvůli demografickému propadu a zvýšené smrtnosti během pandemie covidu-19.