Na mobilizační zátahy si stěžují už i ruští papaláši. Dokonce i Putinův poradce

„Soudruzi náčelníci, uvědomujete si, že se dopouštíte bezpráví a vytváříte ve společnosti nepřátelství vůči všemu, co se děje? Takové počínání způsobuje větší škody než ukrajinská propaganda,“ zdůraznil Kabanov a apeloval, aby vše prověřila prokuratura.

„Nelze všechny popadnout na ulici a potom v sídle vojenské správy zjišťovat, zda občan odpovídá kritériím mobilizace,“ prohlásil. Upozornil, že muži jsou dokonce odváženi do náborového střediska a teprve tam se zjišťuje, jestli odpovídají kritériím. To je podle něj nepřípustné.

Na „nekorektní“ povolávání záložníků do armády si postěžovala podle státní agentury TASS i úřední ombusdmanka Taťjana Moskalkovová, která dříve u policie dosáhla generálské hodnosti. Většina Rusů chce podle ní narukovat dobrovolně, a proto je ponižuje, když za nimi přijdou s povolávacím rozkazem v noci.

Poslanec Maxim Ivanov mezitím informoval, že z výcvikového střediska v posádce Jelaň na Uralu museli poslat domů asi sedm stovek zmobilizovaných vojáků, kvůli chatrnému zdraví, anebo kvůli přehmatům při mobilizaci. „Ke kvalitě práce vojenských správ je stále více opodstatněných otázek,“ řekl poslanec, podle kterého zmíněné nedostatky znamenají ztrátu času vojenských instruktorů, který by mohli věnovat výcviku.

Moskevský poslanec Kirill Ščitov si agentuře TASS postěžoval, že jeho synovi byl v rámci částečné mobilizace u vchodu do metra předán rozkaz, aby se dostavil na vojenskou správu, stejně jako všem mužům v branném věku. Poslanec se obrátil na vojenskou prokuraturu, aby vyjasnila, zda takový postup je v souladu se zákonem. Ščitov je členem bezpečnostního výboru moskevského sněmu a povolávací komise města. Jeho synovi je 18 let a měl s sebou průkaz studenta denního studia, na které se mobilizace nevztahuje.

Poslanec Dumy Sergej Morozov zase vzbudil pozdvižení, když řekl, že by se měli „popravit“ důstojníci, kteří jsou odpovědní za smrt několika mobilizovaných mužů z Čeljabinsku. Později vysvětlil, že tím myslel, že by se měli tvrdě potrestat ti, co muže na frontu poslali.