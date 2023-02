Lukašenko vyrazí do Číny

Lukašenko je nejbližším spojencem ruského prezidenta Vladimira Putina a v Číně bude jednat krátce poté, co Peking tento týden zveřejnil dvanáctibodový plán, který by měl ukončit válku na Ukrajině rozpoutanou Ruskem.

Bělorusko je v konfliktu na Ukrajině důležitým hráčem - Moskvu podporuje a i když do bojů nevyslalo své vojáky, poskytlo Rusko k útoku proti sousední zemi své území a letiště. V počáteční fázi invaze odtud ruská vojska vedla ofenzivu na Kyjev.

Ukrajina se obává, že by se Bělorusko mohlo do války zapojit na straně Ruska ještě intenzivněji. Ve čtvrtek Lukašenko ale řekl, že se Bělorusko zapojí do bojů na Ukrajině po boku Rusů jen v případě, že bude samo napadeno.