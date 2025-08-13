Asi jsem ho zabil, aby neskončil v děcáku. Muž, který na Teplicku zmasakroval svou rodinu, vypovídal u soudu

Článek
Obžaloba viní muže z dvojnásobné vraždy a pokusu o vraždu, a to zvlášť surovým způsobem.
K tragédii došlo 27. prosince brzy ráno v rekreační chatě poté, co matka vyzvala syna, aby nekouřil uvnitř a šel ven. Pachatel jí podle obžaloby hodil do obličeje pepř, z kuchyňské linky vzal nůž a několikrát matku bodl. Jen naprostou náhodou nevzniklo poranění bezprostředně vedoucí ke smrti. Bez rychlé lékařské pomoci by zemřela.
Na pomoc ženě přiběhl její šestašedesátiletý manžel, který útok syna nepřežil. S kuchyňským nožem se následně agresor obrátil na svého malého syna, který po ataku rovněž zemřel na místě.
Kriminalisté zadrželi pachatele záhy po činu. Později jej převezli na psychiatrii kvůli pochybnostem o jeho duševním zdraví. Po pozorování na psychiatrii skončil ve vazbě. Duševní nemoc podle odborníků jen předstíral.
Co bylo motivem, muž důvěryhodně před soudem nevysvětlil. Na dotaz soudkyně Vladimíry Kodatové, zda se cítí být vinen, či nevinen, odpověděl rusky ano i ne. Tvrdil, že pracoval jako agent tajných vojenských zpravodajských služeb a že jako pravoslavný věřící si osobně podal ruku s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Dále přes opakované upozornění soudkyně dlouho nevypovídal k dotčené věci, konkrétně co činu předcházelo a jak proběhl. Později připustil, že ho matka naštvala, když po něm chtěla, aby šel ve čtyři hodiny pro dřevo. Řekl, že zrovna meditoval a byl mimo a na hlavě měl sluchátka, když ho matka vzbudila.
Když vyšel ven, uviděl prý před domem neznámá auta a dvě cizí osoby. Dostal strach, že se na něj něco chystá. Chtěl prý chránit rodinu.
„Bodal jsem ji, těch ran mohlo být tak patnáct, sedmnáct. Ale zabít jsem ji nechtěl,“ vypověděl.
Matka následně křikem přivolala otce. S ním se chvíli přetahoval o nůž, a poté do něj rovněž bodal. „Těch ran bylo hodně,“ připustil. Na zemi ležícího otce pak ještě pomočil, což u soudu přiznal. „Ujistil jsem se, že je mrtvý,“ podotkl.
Poté prý zajistil dům, aby do něj nemohl cizí agenti vstoupit. Že zabil i syna, se prý dozvěděl až na policii. „To si nepamatuji,“ poznamenal.
„Zabil jsem tátu, těžce zranil mámu. Muselo mi proběhnout v hlavě, že jeho (synova) máma je v base, zabil jsem ho asi, aby neskončil v dětském domově, ale vůbec si to nepamatuju,“ uvedl.
Hlavní líčení bude pokračovat 9. září.