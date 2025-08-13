Do vínku mi byla dána láska k přírodě, půdě a zvířatům. Balaštíková končí ostudně

Článek
„Do vínku mi byla dána láska k přírodě, půdě a zvířatům,“ tvrdila poslankyně v rozhovoru, který hnutí ANO zveřejnilo před volbami v roce 2021. Byla představena jako „rázná žena, která jde vždy za svými cíli,“ což ve světle nahrávek pořízených jejím bývalým manželem, získává nový rozměr.
„Zvířata jsou další mojí slabou stránkou, mám jich totiž co do počtu kousků již přespříliš,“ uvedla poslankyně. „Koně, psy, kočky, no prostě ‚hrůza zvířectva‘. Jsou to mí kamarádi a sportovní partneři, zlobílci i andělé,“ tvrdila žena, která si podle nahrávek, jejichž pravost posuzoval soudní znalec, chtěla objednat usmrcení psa nové partnerky svého exmanžela.
Pravda má jednu zvláštní vlastnost – dřív nebo později vyplave na povrch
Balaštíková, patřící mezi zakladatele hnutí ANO ve Zlínském kraji, zasedá třetí volební období v zemědělském výboru Sněmovny a zastává post stínové ministryně zemědělství. Jejím cílem je podle jejích slov bojovat za zemědělce, regiony a zdravý selský rozum.
Koncem července se tak poslankyně rozhořčila nad koncem tuzemské velkopěstírny žampionů, kterou prý vláda nedokázala ochránit před levnou polskou konkurencí. Skutečnost, že firma dvě třetiny produkce vyvážela do zahraničí, pominula.
Ačkoliv se věnovala převážně zemědělské tématice, v bitcoinové kauze označila Pavla Blažka (ODS), který podezřelé bitcoiny přijal a následně skončil na ministerstvu spravedlnosti, za „obětního beránka“, o jehož kauzu se nejedná.
Tohle není o škodolibosti
Symbolicky působí vyjádření poslankyně k rozhodnutí soudu, který poslal bývalého starostu pražských Řeporyjí za ODS Pavla Novotného do vězení, neboť se v podmínce neosvědčil.
„Pravda má jednu zvláštní vlastnost – dřív nebo později vyplave na povrch. Tohle není o škodolibosti. Je to o spravedlnosti, důvěře lidí v systém a o tom, že odpovědnost by měla platit pro všechny stejně. I pro ty, kteří si dlouho mysleli, že na ně nikdy nedojde!“ napsala na sociální sítě.
Podobně konfrontační tón zvolila i vůči pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi, který v dubnu řešil zakázky Lesů ČR firmám z holdingu Agrofert v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš (ANO).
Skutečnost, že si dovolil vystoupit na plénu, označila Balaštíková za „drzost“ s poukazem na jeho konec v čele ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s digitalizací stavebního řízení. Následně dodala: „Já bych očekávala, že vyvodíte osobní odpovědnost a minimálně do konce tohoto volebního období nám nepůjdete na oči.“
Krajská organizace hnutí ANO se bude v pondělí zabývat členstvím Balaštíkové. Z kandidátky pro podzimní volby, kde dosud figurovala na třetí pozici, dlouholetá poslankyně zmizí.