Do vínku mi byla dána láska k přírodě, půdě a zvířatům. Balaštíková končí ostudně

Jaroslav Soukup

Margita Balaštíková zasedá za hnutí ANO ve Sněmovně od roku 2013. V nadcházejících volbách již mandát neobhájí. Balaštíková chtěla podle nahrávek, které pořídil její bývalý manžel, nechat zastřelit psa jeho nové přítelkyně. Sama se přitom prezentovala jako milovnice zvířat. Po skandálu na kandidátce končí.

Foto: Dalibor Glück, Novinky

Poslankyně Margita Balaštíková patřila mezi zakládající členy ANO ve Zlínském kraji. Na billboardu z roku 2016 je s předsedou hnutí Andrejem Babišem.

„Do vínku mi byla dána láska k přírodě, půdě a zvířatům,“ tvrdila poslankyně v rozhovoru, který hnutí ANO zveřejnilo před volbami v roce 2021. Byla představena jako „rázná žena, která jde vždy za svými cíli,“ což ve světle nahrávek pořízených jejím bývalým manželem, získává nový rozměr.

„Zvířata jsou další mojí slabou stránkou, mám jich totiž co do počtu kousků již přespříliš,“ uvedla poslankyně. „Koně, psy, kočky, no prostě ‚hrůza zvířectva‘. Jsou to mí kamarádi a sportovní partneři, zlobílci i andělé,“ tvrdila žena, která si podle nahrávek, jejichž pravost posuzoval soudní znalec, chtěla objednat usmrcení psa nové partnerky svého exmanžela.

Pravda má jednu zvláštní vlastnost – dřív nebo později vyplave na povrch
Margita Balaštíková

Balaštíková, patřící mezi zakladatele hnutí ANO ve Zlínském kraji, zasedá třetí volební období v zemědělském výboru Sněmovny a zastává post stínové ministryně zemědělství. Jejím cílem je podle jejích slov bojovat za zemědělce, regiony a zdravý selský rozum.

Koncem července se tak poslankyně rozhořčila nad koncem tuzemské velkopěstírny žampionů, kterou prý vláda nedokázala ochránit před levnou polskou konkurencí. Skutečnost, že firma dvě třetiny produkce vyvážela do zahraničí, pominula.

Ačkoliv se věnovala převážně zemědělské tématice, v bitcoinové kauze označila Pavla Blažka (ODS), který podezřelé bitcoiny přijal a následně skončil na ministerstvu spravedlnosti, za „obětního beránka“, o jehož kauzu se nejedná.

Tohle není o škodolibosti

Symbolicky působí vyjádření poslankyně k rozhodnutí soudu, který poslal bývalého starostu pražských Řeporyjí za ODS Pavla Novotného do vězení, neboť se v podmínce neosvědčil.

„Pravda má jednu zvláštní vlastnost – dřív nebo později vyplave na povrch. Tohle není o škodolibosti. Je to o spravedlnosti, důvěře lidí v systém a o tom, že odpovědnost by měla platit pro všechny stejně. I pro ty, kteří si dlouho mysleli, že na ně nikdy nedojde!“ napsala na sociální sítě.

Foto: facebook/margitabalastikova

Margita Balaštíková při letošní volební kampani.

Podobně konfrontační tón zvolila i vůči pirátskému poslanci Ivanu Bartošovi, který v dubnu řešil zakázky Lesů ČR firmám z holdingu Agrofert v době, kdy byl premiérem Andrej Babiš (ANO).

Skutečnost, že si dovolil vystoupit na plénu, označila Balaštíková za „drzost“ s poukazem na jeho konec v čele ministerstva pro místní rozvoj v souvislosti s digitalizací stavebního řízení. Následně dodala: „Já bych očekávala, že vyvodíte osobní odpovědnost a minimálně do konce tohoto volebního období nám nepůjdete na oči.“

Krajská organizace hnutí ANO se bude v pondělí zabývat členstvím Balaštíkové. Z kandidátky pro podzimní volby, kde dosud figurovala na třetí pozici, dlouholetá poslankyně zmizí.

Babiš: Absolutně nepřijatelné. Balaštíková na kandidátce končí

Volby do Poslanecké sněmovny 2025
