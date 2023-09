Litva zakázala vjezd autům s ruskými značkami

„Auta registrovaná v Rusku nejsou pouštěna přes hranici. Rozhodující není pas, ale to, kde je auto zaregistrováno,“ uvedla v úterý litevská celní správa. Podotkla, že zákaz se tak může týkat i vozidel občanů Evropské unie, pokud jsou zaregistrovaná v Rusku.

Zákaz přivážení určitých věcí z Ruska se vedle osobních automobilů týká také více než 150 typů osobních věcí jako jsou žiletky, dentální nitě, deodoranty, mýdlo, oblečení a obuv, ale i položek s případným vojenským využitím. Výjimku mají předměty, které jsou do EU dováženy pro osobní použití občanů členských států unie a členů jejich nejbližší rodiny.

Evropská komise ve svém vysvětlení nespecifikovala, co se má stát s auty s ruskými registračními značkami, která už na území sedmadvacítky jsou. V některých zemích EU je přitom takových vozidel poměrně dost. Jde třeba o Bulharsko, kde asi statisíce Rusů nakoupilo nemovitosti a mnoho z nich jezdí v automobilech vedených v Rusku.

Šéfka litevské diplomacie Agné Bilotaitéová agentuře BNS řekla, že ruské automobily vjíždějící do Litvy by měly být konfiskovány. Výjimka se bude týkat ruských motoristů, kteří předloží doklady o tom, že přes litevské území pouze přejíždějí do Kaliningradské oblasti, která je vklíněna mezi Polsko a Litvu.