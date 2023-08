Rusko musí zničit Ukrajinu, jinak Západ zničí Rusko, prohlásil Medveděv

„Nemáme na výběr. Buď zničíme jejich nepřátelský politický režim, nebo kolektivní Západ nakonec zničí Rusko. A v tom případě zahyne s námi. To si nikdo nepřeje,“ napsal na Telegramu Medveděv, který opět nepřímo pohrozil použitím jaderných zbraní.

Podle něj ale Ukrajina nemůže počítat s tím, že ji Západ bude podporovat do nekonečna. „Cizí válka se dříve či později stane nudnou, nákladnou a bezvýznamnou. (..) Západní mocnosti se změní, jejich elity se unaví a budou prosit o jednání a zmrazení konfliktu,“ vysvětlil svůj pohled Medveděv.

Exprezident Ruské federace dále uvedl, že nezáleží na tom, jak dlouho bude konflikt na Ukrajině trvat. „Pokud to bude trvat roky, nebo dokonce desetiletí, budiž,“ prohlásil Medveděv.

„Musí být zničen (ukrajinský režim) do základů. Nebo spíše tak, aby z něj nezůstal ani popel. Aby se tato ohavnost nikdy a za žádných okolností nemohla vzkřísit,“ napsal dále místopředseda Bezpečnostní rady Ruska.

Podle něj existuje pouze jedno východisko, a to úplná likvidace Ukrajiny a absolutní záruky loajality do budoucna. „Tyto záruky může dát jen úplná kontrola Ruska nad vším, co se děje a bude dít na území bývalého banderovského státu,“ napsal.