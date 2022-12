Krize v Británii. Do konce roku stávka každý den, včetně Vánoc

Odhadem až 100 tisíc zdravotních sester a souvisejícího personálu ve státních zdravotnických zařízeních v Británii stávkuje za zvýšení platů. Je to první takový protest za 106 let existence jejich odborové organizace. Stávkovat hodlají také zaměstnanci letišť, pošt nebo záchranáři. Železničáři vyhlásili stávku přes celé vánoční svátky. Jak ukazuje přiložená grafika, do konce roku nebude den, kdy by alespoň nějaký sektor nestávkoval.

Foto: Novinky Rozvrh stávek ve Spojeném království