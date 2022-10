Sunak přiznal těžkou ekonomickou výzvu

Ve vyjádření tak krátkém, že jej lze sotva považovat za regulérní politický projev, jak píše britský list The Guardian, slíbil Sunak sloužit své zemi dnem i nocí a vrátit jí, co mu za život dala. Deník The Guardian poznamenává, že projev budoucího premiéra byl poněkud prkenný a svým obsahem nevynikal nad běžná politická klišé.