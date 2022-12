Konzervativní stranu poprvé po sto letech spolu s ideovými středostavovskými konzervativci volili noví, méně vzdělaní a starší voliči z dělnické vrstvy. Brexit ale společnost hluboce rozdělil a také povzbudil skotské nacionalisty, kteří paradoxně usilují o nezávislé Skotsko v EU. Politici vládních stran se s vystoupením nemohli nebo nedokázali smířit, naprostá většina považovala odchod za absurditu a volila setrvání v Unii (80 procent). Nakonec sice uznali, že z hlediska britské ústavy je rozhodnutí lidu konečné, ale premiérka Mayová s polovinou parlamentu a s pomocí Komise EU usilovala o dohodu, jež by v podstatě podmínky i pravomoc Unie zachovaly. Od plebiscitu v červnu 2016 do prosincových voleb 2019 to v rozhádaném parlamentu vřelo, až nakonec Mayová padla a Boris Johnson vyhrál volby.