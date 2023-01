Koupili stroj na snímání otisků, byla v něm i vojenská databáze. Vraťte to, požaduje Pentagon

Zařízení připomínající krabici od bot určené k elektronickému snímání otisků prstů a oční duhovky bylo na eBay původně nabízeno za 149,95 USD (3 300 Kč). Německý bezpečnostní výzkumník Matthias Marx za něj úspěšně nabídl 68 dolarů (1 500 Kč), a když mu v srpnu dorazilo domů do Hamburku, našel v něm mnohem víc, než co očekával.

Většina lidí v databázi, kterou si měl možnost prohlédnout novinář deníku New York Times, pocházela z Afghánistánu a Iráku. Mnozí z nich byli známí teroristé a hledaní zločinci, ale ostatní byli zřejmě spolupracovníci americké vlády, nebo lidé, kteří byli prostě zastaveni na kontrolních stanovištích.

Jak se elektronický skener dostal z bojišť v Asii na eBay, není jasné. Údaje, které kromě fotografií a biometrických údajů nabízejí i podrobný popis osob, by však mohly stačit k tomu, aby se v případě, že by se dostaly do nesprávných rukou, ohrozily na životě lidi, o kterých se dosud nevědělo, že spolupracovali s americkými vojenskými silami.