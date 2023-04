PŘEHLEDNĚ: Korunovace krále Karla III. Britského

Oslavy začínají 6. května jízdou krále a jeho manželky z Buckinghamského paláce do Westminsterského opatství. Na rozdíl od Alžběty II. zvolil Karel III. výrazně kratší cestu. Z Buckinghamského paláce vyrazí podél St. James’s Parku na Trafalgarské náměstí a poté přes Whitehall rovnou do opatství. Průvodu se účastní členové královské rodiny.

Druhý den se odehraje velkolepý koncert, na němž vystoupí Lionel Richie, Katy Perry, Take That nebo operní pěvec Andrea Bocelli. Podle nepotvrzených informací britského bulváru měli nabídku vystoupení odmítnout Ed Sheeran, Adele, Harry Styles nebo Elton John. Třetí den, zvláštní státní svátek, je vyhrazen jako charitativní den, takzvaný Big Help Out.