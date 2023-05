Když mě nezabijí, budu vděčný. Zběhlý wagnerovec chce z Norska zpět do Ruska

Zpět do Ruska se chce vrátit zběh z žoldnéřské Wagnerovy skupiny, který v lednu požádal o azyl v Norsku. Do své vlasti se chce vrátit navzdory nebezpečí, že tam přijde o život. Šestadvacetiletý Andrej Medveděv to řekl v jednom z videí, která ve středu zveřejnil na platformě YouTube.

Foto: Gwladys Fouche, Reuters Andrej Medveděv na archivním snímku

„Cítil jsem se jako kluk v nějaké velké hře, kterou už ale nechci dál hrát," prohlásil ve videu Rus, který v minulosti tvrdil, že bojoval v řadách invazních jednotek na Ukrajině. „Nedávno jsem si řekl, že jsem připraven vrátit se do Ruska. Obrátil jsem se na ruské velvyslanectví v Oslu a požádal je, aby mi s návratem pomohli," uvedl Medveděv v jednom z pěti publikovaných videí. „Doufal jsem, že tady (v Norsku) najdu klid, že zapomenu na politiku, na válku, na armádu, ale nedokázal jsem to. Uvidíme, co se v Rusku stane. Možná mě zabijí. Jestli ne, budu vděčný," prohlásil. Podmínka za rvačku Rus již dříve sdělil, že byl na Ukrajině, která se od loňského února brání ruské vojenské agresi, svědkem masových vražd a že je ochoten svědčit proti vedení Wagnerovy skupiny. Letos v lednu Medveděv překročil arktickou hranici oddělující Rusko a Norsko. Tvrdí, že se mu podařilo zdolat ostnatý drát, vyhnout se pohraničníkům se psy i jejich kulkám. Nad Medveděvem a pravdivostí jeho výpovědí ale visí mnoho otazníků. Mnozí odborníci se domnívají, že bývalý žoldák nemohl překročit přísně střeženou hranici bez pomoci. V dubnu byl Medveděv v Norsku shledán vinným z výtržnictví kvůli rvačce před barem a z nošení vzduchovky na veřejnosti. Dostal podmíněný 14denní trest. Agentuře Reuters tehdy řekl, že se učí norštinu a doufá, že v zemi dostane azyl.