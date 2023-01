Zběhlý wagnerovec popsal řádění ve skupině po příchodu naverbovaných vězňů

„Po nastoupení vězňů do vojenské služby se děly divné věci, vraždy vlastních odsouzených ze strany příslušníků bezpečnostní služby Wagnerovy skupiny. Hloupé rozkazy, které dávalo naše velení,“ popsal, co se dělo.

Zmínil i konkrétní případy: „Vím o třech případech zastřelených odsouzených, kteří byli zranění a pokusili se utéci z nemocnice. Vím o deseti případech zastřelení ve výcvikovém prostoru před vězni, kteří právě dorazili. Bylo to jako zastrašování - to jsou zrádci, odmítli (bojovat), vidíte, co se jim stalo.“