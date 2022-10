Kdo po Trussové? Hlásí se opět Johnson

V podstatě ihned, co odcházející Liz Trussová oznámila po obrovském tlaku svoji rezignaci, začali konzervativní poslanci zmiňovat jméno expremiéra Johnsona.

Ne všem se ale taková představa líbí. Z posledního průzkumu agentury YouGov sice vyplynulo, že by řadoví členové Konzervativní strany návrat excentrického politika uvítali, nemalá část poslaneckého klubu je ale proti.

Zdroje blízké Johnsonovi uvádí, že přiznal, že se v minulosti „dopustil chyb“, ale rád by nyní „oslovil talentované lidi napříč stranou“ a stal se „ozdravujícím a sjednocujícím lídrem“.

V rámci této strategie měl dokonce nabídnout svému hlavnímu rivalovi, někdejšímu ministru financí Rishi Sunakovi, aby opět spojili síly. To měl však Sunak odmítnout. Představa Downing Street č. 10 je pro něj příliš silná.

Riziko tříštění hlasů si přesto Sunak, kterého sázkaři staví do role favorita, uvědomuje. Podle deníku Telegraph hodně stál o to, aby se další z kandidátek Penny Mordauntová přidala do jeho týmu. Ta však prý nechce hrát „druhé housle“, uvádí list.