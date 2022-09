Kaczyńskému podráží nohy drahota

Podle oficiálních údajů Hlavního statistického úřadu (GUS) žijí z celkového počtu 37,5 milionu Poláků více než dva miliony lidí v extrémní chudobě, včetně 410 tisíc dětí. Jen od roku 2020 se armáda nejchudších v zemi rozrostla o téměř půl milionu lidí a mezi nimi je 98 tisíc dětí. Do této kategorie patří také rodiny se dvěma dětmi do 14 let, jejichž měsíční příjem je nižší než 1727 zlotých (méně než devět tisíc korun).