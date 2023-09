„Jsme povinováni dobrými vztahy.“ Kreml potvrdil návštěvu Kim Čong-una v Rusku

Oznámení přišlo nedlouho poté, co jihokorejská média s odvoláním na nejmenovaný vládní zdroj uvedla, že Kim se pravděpodobně vydal vlakem na cestu do Ruska.

Americký deník The New York Times (NYT) začátkem září informoval, že Kim se chystá do ruského města Vladivostok na jednání s Putinem o možných dodávkách zbraní a munice, které by Moskva mohla použít ve své válce proti Ukrajině. Summit je podle NYT plánován na okraj ekonomického fóra ve Vladivostoku, které se koná od neděle do středy. Putin do Vladivostoku přicestoval již v pondělí.