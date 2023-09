Putin spřádá ďábelský plán a Kima k němu využije, varuje britský velitel

Vyjednávaní o dodávkách severokorejských zbraní mohou být součástí lstivého plánu Moskvy. Ten by mohl spočívat ve snaze nechat Ukrajinu a Západ nasadit vše, co má, a pak (nejspíš v zimě) spustit masivní ofenzívu. Zbraně KLDR by Rusové v takovém případě potřebovali k tomu, aby v současné opotřebovávací fázi neplýtvali vlastní. Soudí tak bývalý britský vojenský velitel Richard Kemp.

Foto: Profimedia.cz Severokorejský lídr Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin během schůzky ve Vladivostoku v roce 2019.