Dodávky zbraní z KLDR do Ruska by byly obrovskou chybou, varovala americká viceprezidentka

„Myslím, že by to byla obrovská chyba. Plán, že by za tímto účelem dodávali munici, je obrovská chyba. Jsem také pevně přesvědčena, že Rusko i Severní Koreu to ještě více izoluje,“ řekla Harrisová v rozhovoru, který odvysílala stanice CBS News. Dodala, že kdyby Moskva požádala o pomoc Pchjongjang, šlo by o „projev zoufalství“.