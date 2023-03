Jsem nejnevinnější muž v americké historii, řekl Trump

Shromáždění zahájil písní Justice for All (Spravedlnost pro všechny), v níž vystupuje sbor mužů uvězněných za jejich roli ve vzpouře v americkém Kapitolu 6. ledna 2021.

„Okresní prokurátor v New Yorku pod záštitou ‚ministerstva nespravedlnosti‘ ve Washingtonu mě vyšetřoval kvůli něčemu, co není ani trestný čin, ani přestupek, ani aféra,“ podotkl. Doplnil, že jeho odpůrci se snaží „zničit jejich ducha a rozdrtit jejich vůli“, avšak pokud se dostane zpět do Bílého domu, pak budou Američané opět svobodným národem.